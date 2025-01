C’è la ztl? Il catanese si ingegna

CATANIA – Disposti a tutto pur di infrangere le regole. Qualcuno a Catania ha imbrattato con spray blu le telecamere dei sistemi di sorveglianza in via Gemmellaro, nella zona a traffico limitato. La denuncia arriva dal comitato dei cittadini Gemmellaro-Sciuti con un post su Facebook che mostra anche una macchina in sosta vietata con le targhe nascoste per evitare multe.