L’ex Empire diventa una Casa della Musica

CATANIA – L’ex Empire di via Zolfatai a Catania, per anni locale notturno gestito da soggetti legati alla criminalità organizzata, diventa centro di impulso musicale, ma anche culturale sociale e civile, aperto al territorio. E’ entrato nella fase operativa, infatti, il partenariato tra l’amministrazione comunale e il conservatorio statale per farne una Casa della Musica, al servizio della cittadinanza, in grado di conciliare il riuso dei beni confiscati alla mafia con il raggiungimento di obiettivi sociali, e nel caso specifico musicali e coreutici.

Un incontro a Palazzo degli elefanti tra il sindaco Enrico Trantino con l’assessore Viviana Lombardo per il Comune di Catania e Carmelo Galati ed Epifanio Comis, rispettivamente presidente e direttore artistico, per il conservatorio musicale, ha sancito l’intesa tra i due enti per valorizzare l’immobile sottratto alla criminalità, mediante la diffusione della cultura musicale quale opportunità formativa, grazie alla promozione e all’organizzazione di eventi.

La Casa della Musica sarà realizzata su una superficie di oltre mille e cento metri quadrati, articolata su due livelli, con tetto apribile, e ospiterà eventi e attività formative che ne facciano fulcro dell’intera provincia di Catania per la diffusione della cultura musicale. Un accordo tra enti pubblici che mira alla rifunzionalizzazione del bene immobile confiscato e assegnato al Comune sulla base di uno specifico progetto presentato nel 2022. Il conservatorio statale si assume gli oneri di gestione dell’ex Empire e la sua promozione sociale.