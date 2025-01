Catania, condannato ex presidente antiracket

CATANIA – La terza sezione di penale del Tribunale di Catania ha condannato a sei anni e dieci mesi di reclusione, per concussione, Salvatore Campo, uno dei nomi storici dell’antiracket etnea. L’ex presidente dell’associazione siciliana antiestorsione (Asia) di Aci Castello fu arrestato nell’ambito dell’operazione ‘My racket’ nel 2018. Secondo quanto emerse dalle indagini condotte dalla guardia di finanza, Campo avrebbe chiesto soldi a vittime della mafia per accelerare l’iter del risarcimento dallo Stato. Inoltre, fu accusato di essersi appropriato dei fondi dell’associazione che erano stati erogati dalla Regione siciliana.

Su questi importi c’è stata anche una sentenza d’appello della Corte dei Conti che nel 2022 lo ha condannato alla loro restituzione. Il Tribunale di Catania, presieduto da Rosa Alba Recupido, ha condannato Campo per tre capi di imputazione contestati dalla Procura, lo ha prosciolto per un quarto perché “estinto per intervenuta prescrizione” e disposto la confisca di quasi 21mila euro di un deposito titoli ordinario e il dissequestro di circa 1.800 euro, con conseguente restituzione agli aventi diritto, da un conto corrente bancario. Il difensore dell’ex presidente dell’Asia, l’avvocato Luigi Latino, ha annunciato l’impugnazione della sentenza. Il Tribunale si è riservato il deposito delle motivazioni entro 60 giorni.