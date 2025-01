CATANIA – L’azienda ospedaliero universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco ha disposto un rifornimento eccezionale di gas per il presidio Rodolico, al fine di garantire il regolare prosieguo di tutte le attività sanitarie. L’interruzione dell’erogazione era stata decisa dalla società Catania Rete Gas in accordo con le forze dell’ordine e con i vigili del

fuoco, a seguito della deflagrazione avvenuta lo scorso martedì sera a San Giovanni Galermo. L’approvvigionamento rimarrà attivo fin quando la società stessa avrà espletato tutte le procedure necessarie a rimettere in sicurezza gli impianti e ritornare alla normale distribuzione del gas. Fino ad allora, soltanto con il ricorso alla fornitura straordinaria disposta in emergenza dall’azienda sarà possibile garantire l’acqua calda e il riscaldamento per i pazienti.