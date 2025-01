E’ morto all’età di 85 anni Renato Papa, ex procuratore aggiunto della Repubblica. Magistrato di lungo corso e riferimento per molti giovani accostatisi alle professioni legali, Papa ha legato il proprio nome anche a un’altra grande passione: lo sport. Vicepresidente del Cus Catania dal 2019 al 2022, per decenni è stato una delle anime della sezione rugby, disciplina che ha praticato a lungo. I funerali si terranno sabato, alle 11, nella Cattedrale di Catania.