CATANIA – È riuscito a collezionare in pochi mesi tre evasioni dagli arresti domiciliari: per questa ragione un catanese di 51 anni è stato trasferito in carcere. Stava scontando la pena per traffico di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Per tre volte è stato fermato dai poliziotti fuori casa.