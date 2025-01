Auto troppo inclinata, era stracarica di arance rubate

CATANIA – La polizia stradale di Catania ha denunciato per ricettazione un pregiudicato di 32 anni bloccato a un controllo a bordo della sua auto con 700 chili di arance rubate. Aveva riempito di agrumi ogni angolo della macchina al punto tale da far inclinare in modo sproporzionato la parte posteriore del mezzo e insospettire la polizia. Per aumentare lo spazio di carico, erano stati rimossi i sedili e gli schienali posteriori dove erano stati accatastati. L’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione sulla provenienza degli agrumi che trasportava. Gli accertamenti della polizia hanno permesso di appurare che il 32enne non aveva conseguito la patente di guida. La macchina che guidava è risultata priva di assicurazione per la responsabilità civile e di revisione periodica. L’assenza di documentazione sulla provenienza delle arance non ha permesso di risalire al proprietario e, per questa ragione, l’intera merce sequestrata, dopo le necessarie verifiche, è stata devoluta alla Caritas diocesana.