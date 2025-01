CATANIA – Un barman 34enne è stato arrestato a Catania dalla polizia perché n possesso di alcuni grammi di marijuana mentre stava per cominciare il turno di lavoro in un pub della zona della pescheria. A fiutare la droga, alcune dosi pronte per la vendita che teneva in uno zaino, sono stati i cani-poliziotto Maui e Ares. Durante una perquisizione in casa del 34enne sono stati poi trovati altri 300 grammi della stessa sostanza stupefacente che erano tenuti in frigo.