Agrigento capitale della cultura. O quasi. Nell’anno tanto atteso spuntano per strada tre cartelli dell’Anas nella Valle dei templi che stanno provocando un grande trambusto: si leggono infatti ben due errori clamorosi, “Valle di templi” e “Contrata Caos. I cartelli (uguali) sono posizionati tra l’altro in direzione Catania. Mentre i commenti sui social si sprecano, il Codacons chiede l’immediata sostituzione per “grave danno d’immagine”.