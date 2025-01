Aggredisce la dottoressa in ospedale, arrestata

BIANCAVILLA (CATANIA) – Una 25enne che aveva aggredito una dottoressa nell’ospedale di Biancavilla, tra i reparti di Pediatria e del Pronto soccorso, è stata arrestata in flagranza di reato da carabinieri della locale stazione. La donna ha anche colpito un infermiere e una guardia giurata che erano intervenuti per difendere il medico. Secondo quanto si è appreso, l’aggressione sarebbe da collegare alle visite a cui la dottoressa aveva sottoposto due figli piccoli della 25enne. Tutto sarebbe maturato in un ambito familiare che sarebbe all’attenzione del tribunale per i minorenni di Catania.