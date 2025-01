ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – Lo scorso 1 dicembre si è disputato nello stadio comunale di Aci Sant’Antonio l’incontro di calcio Città di Aci S. Antonio – Real Siracusa Belvedere, valevole per il Campionato di Eccellenza 2024/2025. Al termine dell’incontro, durante il deflusso degli spettatori, uno scambio di insulti avvenuti tra una donna, tifosa della squadra ospite, ed un uomo, tifoso della squadra locale, ha generato una furibonda rissa con spintoni, calci e pugni che ha coinvolto diversi soggetti delle opposte tifoserie, rissa sedata, con non poche difficoltà, dai carabinieri di Aci Sant’Antonio. Il questore di Catania ha quindi emesso sei Daspo nei confronti di tre tifosi ospiti e tre tifosi locali: uno per la durata di 1 anno, uno per 1 anno e 6 mesi, due per 2 anni ed altri due per 3 anni. A tutti i destinatari è stato vietato l’accesso agli stadi ove si disputeranno gli incontri di calcio di diversi campionati e categorie.