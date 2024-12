Telefonini e alcol, ritirate 16 patenti nel Catanese

CATANIA – Sono state 16 le patenti ritirate negli ultimi giorni dalla polizia stradale in provincia di Catania ad automobilisti sorpresi a utilizzare il telefonino o in stato di ebbrezza alcolica. In questo periodo dell’anno la polizia ha intensificato i controlli in provincia: negli ultimi giorni sono stati fermati oltre 250 veicoli, tra cui molti mezzi pesanti, e 12 loro conducenti sono stati sanzionati perché non avevano osservato le disposizioni per il necessario recupero delle energie psicofisiche.