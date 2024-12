Spider man e Topolino a Catania erano falsi

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 340.000 articoli contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza, per un valore di 370.000 euro. Una parte era in un negozio di Misterbianco gestito da cinesi; tra la merce oltre 5.400 giocattoli. La contraffazione di questi prodotti non solo viola i diritti di proprietà intellettuale, ma espone anche i consumatori, in particolare i più giovani, a gravi rischi legati alla sicurezza della salute. Sequestri anche in un negozio di Acireale, sempre gestito da cinesi, a Caltagirone e a Riposto. Tra gli articoli accessori per la telefonia, occhiali, portafogli, luci decorative natalizie, bigiotteria.