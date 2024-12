Sorpresi a rubare benzina dalle auto in sosta

CATANIA – Denunciati un uomo e una donna per furto aggravato. A seguito della segnalazione di due persone che asportavano benzina dalle auto in sosta, in una traversa di via Vittorio Emanuele, una volante della polizia è giunta sul posto sorprendendo la coppia, lui un 35enne nato a Torino e lei una 44enne catanese, entrambi sottoposti alla misura di prevenzione dell’avviso orale, mentre rubavano benzina da una Fiat Panda parcheggiata. All’atto del controllo sono stati trovati e sequestrati due bidoni con all’interno circa 25 litri di carburante successivamente restituiti ai legittimi proprietari rintracciati all’istante.