SIRACUSA – Un 40enne, Christian Regina, è stato ucciso a coltellate ieri sera a Siracusa. L’omicidio è avvenuto in via Italia, nella zona nord della città, davanti casa del 40enne. Non sono ancora chiare la dinamica e i motivi dell’omicidio sul quale indaga la polizia. Un minorenne è stato portato dalla polizia negli uffici della squadra mobile a Siracusa.