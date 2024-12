Shuttle, libellula e tigre: a Catania arsenale di ‘botti’

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato oltre 4 mila articoli pirotecnici potenzialmente pericolosi in un negozio di Misterbianco, pronti per essere immessi sul mercato in occasione delle feste natalizie. Diversi scatoloni contenevano nel complesso oltre 170 kg di ‘botti’ appartenenti alle categorie F2 e P1, con una massa attiva superiore al limite consentito, e che il commerciante non poteva detenere in quanto privo di licenza.

C’erano anche le “Batterie di tubi monocolpo” della tipologia “100 colpi”, con un’elevata carica esplosiva, e altre che risultano altrettanto pericolose se utilizzate incautamente. Inoltre sono stati trovati 2.800 petardi di svariati tipi, sempre molto pericolosi. Le merci erano state accatastate all’intero di un magazzino sprovvisto di dispositivi antincendio. Il proprietario è stato denunciato.