Pelligra: “Uniti siamo più forti”

Ross Pelligra torna a parlare ai tifosi. Il giorno dopo la sonante vittoria di Taranto, il presidente del Catania (fofo Catania Fc Facebook) manda un messaggio ai sostenitori rossazzurri tramite una nota nella quale annuncia la sua presenza al Massimino per l’ultimo match del 202, quello contro il Sorrento.

“Cari tifosi rossazzurri – scrive Pelligra – la vittoria ottenuta ieri appartiene già al passato ma deve servire ad alimentare fiducia e ottimismo. Oggi i ragazzi torneranno ad allenarsi con entusiasmo e nuovo slancio, in vista delle ultime due partite del 2024: dobbiamo insistere. Non arriverò in tempo per il match con il Potenza ma sarò al “Massimino” il 22 dicembre per assistere alla gara con il Sorrento, perché per me il Catania è fondamentale e un viaggio intercontinentale in più non mi pesa, se si tratta di vivere l’emozione con voi nel nostro stadio. Dobbiamo continuare a migliorare la nostra classifica e possiamo riuscirci, spingendo insieme i ragazzi che scendono in campo. Uniti saremo sempre più forti, società e squadra vi ritengono fondamentali. A presto, Rosario Pelligra”.

Non ci sono ancora riscontri in merito, ma l’occasione potrebbe essere propizia per pronunciarsi su mercato di gennaio, budget, investimenti infrastrutturali e progetti societari a lunga scadenza.