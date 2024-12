PALERMO – I carabinieri hanno fermato un giovane che lanciava bottiglie di vetro tra le auto in via Dante a Palermo ad angolo con piazza Castelnuovo. Sono stati gli automobilisti che hanno chiesto l’intervento dei militari che sono arrivati e hanno portato in caserma il giovane che è stato denunciato. Non si conosce il motivo che ha spinto il giovane a creare il panico in strada in pieno centro nel capoluogo siciliano.