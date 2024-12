PALERMO – La polizia ha arrestato a Palermo un 44enne per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti erano intervenuti perché l’uomo aveva minacciato la madre, 70enne, che si era rifiutata di dargli i soldi che il figlio le aveva chiesto. Il 44enne ha aggredito i poliziotti intervenuti. Gli agenti e l’uomo hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici in ospedale. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la detenzione ai domiciliari.