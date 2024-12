PACECO (TRAPANI) – A causa di un camion finito fuori strada è stata chiusa al traffico l’autostrada A29 fra i km 36,900 e 28 all’altezza di Paceco, in direzione Alcamo. Non risulta ci siano feriti gravi. È stato disposto un percorso alternativo che prevede l’uscita dei mezzi lungo la statale 113 e il rientro al km 28 in località Dattilo.