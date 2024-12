“Operata per tumore al seno a maggio, al Cannizzaro ecografia solo nel 2026”

CATANIA – Il Codacons Catania, tramite la task force sanità, ha denunciato, dopo una segnalazione, un caso emblematico di cattiva organizzazione della sanità pubblica. A una paziente, operata per un tumore al seno a maggio di quest’anno e sottoposta a cicli di radioterapia, le è stata prenotata una ecografia al seno di controllo nell’ospedale Cannizzaro di Catania solo per gennaio 2026, ben oltre i tempi necessari per i controlli semestrali indispensabili per monitorare la sua condizione di salute.

“Tempi di attesa così lunghi rappresentano una grave violazione del diritto alla salute e mettono a rischio la vita delle persone – denuncia il Codacons -. Ci attiveremo per contattare l’azienda ospedaliera Cannizzaro per comprendere le ragioni di un’attesa così lunga e inaccettabile. È necessario chiarire se si tratta di un problema organizzativo o strutturale e, soprattutto, ci si attivi per trovare soluzioni rapide per garantire un accesso tempestivo agli esami diagnostici fondamentali per i pazienti oncologici”.