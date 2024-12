Opera di ingegno per nascondere la droga in auto

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato un 38enne di Aci Catena, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari avevano ricevuto segnalazione sul 38enne come ancora, probabilmente, coinvolto in attività legate a tale contesto criminale. Così l’uomo è stato localizzato dai militari mentre si trovava a bordo della sua Fiat Punto nel comune di Aci Sant’Antonio.

In via Verga ha fatto una breve sosta in un’area privata condominiale, per poi spostarsi fino ad arrivare in via Tropea. Proprio qui, i carabinieri hanno notato un movimento sospetto: il 38enne incolonnato a bordo della propria autovettura nel traffico, ha aperto la portiera lato guida e, quindi, armeggiato sotto il pianale della macchina, ripartendo immediatamente dopo. Lo strano comportamento ha subito incuriosito i militari che hanno, naturalmente, deciso di procedere al suo controllo quindi, fermato il conducente, hanno perquisito il veicolo.

In un primo momento non è emerso nulla di illecito. Tuttavia, quando uno dei militari si è chinato per controllare sotto il pianale dell’auto, l’atteggiamento del conducente è mutato repentinamente, mostrando un evidente nervosismo. Proprio sotto il pianale, gli investigatori hanno scoperto un ingegnoso espediente: una scatola metallica, abilmente nascosta e fissata alla scocca della macchina mediante l’utilizzo di alcune calamite e, al suo interno, il 38enne aveva nascosto ben 23 dosi di cocaina e 13 di crack che avrebbero generato un illecito profitto di oltre 2.000 euro. Il 38enne è stato arrestato.