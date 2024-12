MILITELLO IN VAL DI CATANIA – Il prossimo 7 gennaio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita in Sicilia e si recherà anche a Militello Val di Catania. Grande entusiasmo da parte del sindaco della cittadina e deputato regionale del Pd, Giovanni Burtone: “È per me una grande emozione poter dare notizia che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in visita nella nostra città il prossimo 7 gennaio. Non penso ci siano parole adeguate per esprimere questa gioia. Il Capo dello Stato, l’istituzione più importante della nostra Repubblica a Militello. Basta questo a rendere straordinario questo evento per la nostra comunità e per tutto il comprensorio. Inaugureremo alla sua presenza – annuncia Burtone – la nostra ristrutturata scuola Pietro Carrera e lo accoglieremo come merita per la sua storia, per il suo valore, e per come ogni giorno con equilibrio esercita la funzione di garante della nostra Carta Costituzionale”.