MELILLI (SIRACUSA) – I carabinieri di Melilli hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne per maltrattamenti e atti persecutori commessi nei confronti dei propri genitori.

I militari sono intervenuti a casa dei genitori del 31enne dove l’uomo si era presentato per l’ennesima volta, per chiedere con minacce soldi ai parenti, bloccandolo proprio mentre tentava di sfondare la porta di casa con la forza. Già in precedenza i due anziani avevano trovato il coraggio di denunciare il figlio per gli atteggiamenti aggressivi e violenti ripetutamente tenuti nei loro confronti. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere al Cavadonna di Siracusa.