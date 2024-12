Il sindaco di Messina Federico Basile denuncia i danni causati dagli scavi Enel sulla statale 114 nel piccolo comune di Itala. “L’acquedotto Fiumefreddo è stato danneggiato dai lavori per il passaggio della linea elettrica al servizio dei cantieri per il raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo”, scrive Basile sui social, mostrando un video. “Siamo sui luoghi per attivare immediatamente gli interventi di riparazione della condotta. Chiederemo i dovuti riscontri a chi di dovere”.