Sopravvive a naufragio, a 11 anni sola sul barchino

LAMPEDUSA – Una bambina di 11 anni circa è arrivata da sola a Lampedusa su una barca, sarebbe l’unica sopravvissuta del naufragio di una barca in metallo verificatosi tre giorni fa. A soccorrere il giorno dell’Immacolata il barchino partito con 45 persone da Sfax, in Tunisia, sono stati gli operatori della ong Compass collective, col veliero Trotamar III, che hanno sbarcato la bambina, all’alba, al molo commerciale dell’isola. La piccola migrante, da quello che i soccorritori sono riusciti a capire, è originaria di Sierra Leone.

La barca, secondo il racconto fatto dalla bambina ai soccorritori, è affondata a causa di una tempesta con onde alte 3,4 metri e il vento a 23 nodi. Si è tenuta a galla grazie a una camera d’aria e a un giubbotto di salvataggio. I soccorritori si sono accorti della piccola naufraga, nel buio della notte, perché hanno sentito le sue grida. La bambina è stata portata, subito dopo lo sbarco, al poliambulatorio dell’isola. È in buone condizioni cliniche ma è scioccata. Le motovedette di guardia costiera e guardia di finanza stanno perlustrando l’area dove è stata soccorsa, per cercare persone e tracce del naufragio.

“Sono andata a trovarla in mattinata al poliambulatorio, non appena ho saputo che era sbarcata a Lampedusa. Era tranquilla, mi aspettavo di trovarla molto più spaventata, ma è solamente molto, molto, stanca. Mi ha raccontato che proviene della Sierra Leone”, ha raccontato Francesca Saccomandi, volontaria di Mediterranean Hope. “La bambina – aggiunge – era avvolta in una coperta termica. Le ho lasciato un piccolo kit che doniamo ai bambini che giungono sull’isola: uno zainetto di tela con all’interno un album da colorare e dei colori. Lei mi ha ringraziato. Poi ci siamo salutate e mi ha detto che avrebbe riposato, era un po’ stanca”.

Il responsabile del poliambulatorio di Lampedusa, il dottore Francesco D’Arca, rassicura sullo stato di salute della bambina: “Ho parlato con lei, era tranquilla. Mi ha ringraziato. Le sue condizioni generali di salute sono buone, ha effettuato un colloquio psicologico. Ad alcuni medici del poliambulatorio ha raccontato che viaggiava con lei, in quella barca, anche il fratello, che però risulta disperso insieme agli altri 44 migranti”.