Impatto devastante in galleria: muore 15enne

CATANZARO – Un ragazzo di 15 anni è morto ed altri sei sono rimasti feriti, alcuni dei quali in modo grave, in un incidente stradale accaduto la scorsa notte a Piterà, vicino Catanzaro. Nel tratto di galleria della strada statale 109 che conduce in Sila sono rimaste coinvolte due auto, un’Audi 4 e una Lancia Y. I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dalle lamiere. Ancora da chiarire le cause.