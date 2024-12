Fulmine su pizzeria: crolla torre, 4 feriti

PALERMO – Quattro persone sono rimaste ferite a Palermo, due delle quali in modo grave, nella pizzeria Braciera in Villa, nella storica Villa Lampedusa, dopo essere state colpite dai detriti di una antica torre crollata a causa di un fulmine. L’incidente si è verificato ieri sera nel corso di un nubifragio. I feriti sono tre donne che stavano cenando nel locale, una trasportata in ospedale con un sospetto trauma cranico mentre le altre due hanno riportato fratture a una spalla e a una mano, e il cuoco del ristorante che sarebbe stato sfiorato dalla scarica elettrica. E’ stato il primo a essere soccorso dai sanitari del 118 che hanno trasferito due persone in codice rosso nel vicino ospedale di Villa Sofia e due al Civico. Sul posto si sono recate diverse squadre dei vigili del fuoco e la polizia.