Finto incidente stradale per truffare anziana

RIPOSTO – I carabinieri delle Stazioni di Santa Teresa di Riva e di Riposto hanno scoperto una truffa ai danni di un’anziana donna. La vittima, una 86enne, è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per carabiniere ed è riuscito a convincerla a farsi consegnare denaro e gioielli. Per persuaderla, è stato inscenato un falso incidente stradale in cui sarebbe stato coinvolto il figlio, con la richiesta di una finta cauzione per evitare l’arresto del parente.

Spaventata e preoccupata, la donna ha ceduto 600 euro e un bracciale in oro ai due individui che si sono poi presentati davanti al portone di casa sua, fingendo di essere appartenenti all’Arma. Sono stati i familiari della malcapitata donna ad avvisare i carabinieri, al numero di pronto intervento del 112, quando si sono accorti di essere stati vittime di un inganno. L’attività investigativa avviata nell’immediatezza e sviluppata attraverso accertamenti, ha permesso agli inquirenti di rintracciare, nella zona di Riposto, in provincia di Catania, i due presunti responsabili, trovati in possesso della somma di denaro e del bracciale d’oro.