E’ morto Enzo Trantino. Aveva 90 anni. Nato a Licodia Eubea, avvocato penalista di grande fama e padre dell’attuale sindaco di Catania Enrico, Trantino è stato parlamentare per nove legislature nelle liste del Msi, partito nel quale ha militato dal ’72 al ’95, e sottosegretario al ministero degli Esteri nel governo Berlusconi tra il ’94 e il ’95. Nel 1993 si candidò a sindaco di Catania in competizione con Claudio Fava e Enzo Bianco, poi eletto. La camera ardente si terrà nello studio legale Trantino.

Gli assessori della giunta comunale di Catania abbracciano commossi il sindaco Enrico Trantino affranto dal dolore per la scomparsa del padre Enzo, “valoroso uomo delle istituzioni che ha servito come avvocato e parlamentare nazionale, con irripetibile prestigio, serietà e rigore morale” si legge su una nota. Anche il presidente Sebastiano Anastasi e tutti i componenti del consiglio comunale di Catania partecipano sentitamente al dolore del sindaco per la scomparsa del padre Enzo, “professionista e politico di lungo corso, apprezzato e stimato da tutti, per la sua figura di integerrimo uomo delle istituzioni”.

Per il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci: “Con Enzo Trantino se ne va l’ultimo autorevole rappresentante storico della Destra etnea, noto e apprezzato ovunque in Italia. Per quelli della mia generazione Enzo è stato un Maestro politico, un riferimento costante, un esempio inimitabile. Oggi ci sentiamo tutti un po’ più soli”.

Cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Trantino anche da parte del governatore siciliano Renato Schifani: “Esprimo il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia per la scomparsa dell’avvocato Enzo Trantino, figura di spicco della politica italiana e dell’avvocatura. Con grande dedizione, ha servito il nostro Paese in ruoli di alta responsabilità, distinguendosi per il suo impegno e per la sua autorevolezza. Un pensiero speciale va al figlio Enrico, sindaco di Catania, al quale rivolgo le mie più sentite condoglianze, stringendomi a lui in questo momento di dolore”.

Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia da parte del mondo politico. Il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno parla anche a nome di tutta l’Assemblea regionale siciliana: “Perdiamo uno dei protagonisti più autorevoli del secondo Novecento, un autentico innovatore, capace di rendere efficace il dialogo in momenti complessi della vita politica della Sicilia e del resto della Nazione. È stato un riferimento per chi, come me, si è avvicinato ai valori della nostra comunità politica, un uomo di straordinario acume in grado di parlare alle generazioni con la saggezza del suo vissuto e la freschezza propria di chi ha una precisa visione del futuro. Mancheranno i suoi preziosi consigli, la capacità di trasferire fiducia a chiunque”.