CATANIA – Colpi di arma da fuoco due sere fa a Catania nel quartiere di Cibali. In via Fava, vicino allo stadio, sono state crivellate le saracinesche di una rivendita di cialde di caffè e di un’impresa di pulizie, una accanto all’altra. Le indagini sono della polizia, che sta studiando i filmati delle telecamere di videosorveglianza: naturalmente l’ipotesi più probabile è quella del racket delle estorsioni. Per il momento non risultano legami tra i due negozianti.