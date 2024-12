Catania: lei vuole lasciarlo, lui l’aggredisce

CATANIA – Ha chiesto aiuto alla polizia, ancora in lacrime, dopo aver trovato rifugio in auto per sfuggire alle grinfie del compagno violento. Una catanese di 37 anni è stata soccorsa dagli agenti delle Volanti arrivati sul posto in pochi istanti in una via del quartiere San Giorgio. I poliziotti hanno trovato la donna barricata nella sua auto, ancora terrorizzata. Dopo essersi tranquillizzata, la 37enne si è confidata con gli agenti, spiegando di essere stata aggredita in casa dal convivente, un 44enne di Acireale, con precedenti per droga.

Secondo quanto riferito non si sarebbe trattato di un caso isolato, ma di una lunga scia di episodi di violenze e maltrattamenti, culminati con la furibonda lite, nata dopo aver ribadito al convivente di voler interrompere la relazione, che l’ha spinta a rivolgersi alla polizia. Il 44enne è andato su tutte le furie, aggredendola verbalmente e minacciandola di morte. Poi è passato alle mani, afferrandola a un piede, provocandole la lesione delle dita. I poliziotti hanno trovato il 44enne in casa, per lui è scattata la denuncia per maltrattamenti ed è stato disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinamento.