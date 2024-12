CATANIA – Dopo il sopralluogo del ministero della Difesa che aveva riscontrato gravi situazioni di pericolo, il Comune di Catania ha interdetto l’area del Sacrario dei caduti all’interno della chiesa di San Nicolò l’Arena, in piazza Dante. I primi interventi a essere effettuati riguarderanno l’impianto elettrico e la posa delle lapide accatastate per terra in chiesa.