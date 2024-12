A Caltanissetta l’intera via Redentore, nel centro storico della città, è stata chiusa al traffico veicolare da oggi pomeriggio dopo che tre immobili hanno presentato improvvise lesioni. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati per primi i residenti del civico 39 quando hanno visto improvvisamente delle crepe nelle pareti del sottoscala. Subito dopo la stessa cosa è avvenuta nel vicinissimo vicolo Scilla e infine in un altro palazzo al civico 179 sempre di via Redentore. I vigili del fuoco, che al momento hanno evacuato tredici famiglie in tutto, stanno cercando di capire la causa che hanno determinato le lesioni. “In questo momento – dice il funzionario Franco Turco – indubbiamente si è constato un quadro fessurativo lungo il corpo scala e alcune unità immobiliari dei tre edifici che potrebbero mettere a rischio la stabilità degli stessi per questo, in via precauzionale stiamo evacuando le famiglie aiutandole a prendere gli effetti personali”. Sul posto sono presenti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e polizia municipale oltre che i volontari della croce rossa che stanno dando assistenza alle famiglie rimaste fuori casa. “Al momento – dice l’ispettore dei vigili del fuoco Riccardo Guttadauria – è difficile stabilire cosa abbia determinato le lesioni. E’ probabile che ci possano essere stati degli smottamenti del terreno per effetto delle piogge degli ultimi giorni, ma siamo nel campo delle ipotesi”