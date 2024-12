CALTAGIRONE (CATANIA) – A Caltagirone la polizia ha denunciato un uomo che è stato fermato al volante in stato di ebbrezza. Con la sua macchina procedeva a velocità sostenuta in centro senza rispettare i segnali stradali e urtando le auto parcheggiate. Gli agenti lo hanno fermato prima che provocasse conseguenze più gravi. Il 31enne era in evidente stato di alterazione: infatti il tasso alcolemico era superiore a 2 mg/l, ben oltre il limite previsto dalla legge. La sua patente è stata ritirata.