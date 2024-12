SIRACUSA – Aggressione a scuola. Un ragazzino di 14 anni avrebbe colpito la preside dell’istituto comprensivo Maiore di Noto. L’alunno di terza media avrebbe lanciato una sedia dalla finestra per poi essere portato in presidenza. Qui avrebbe colpito la dirigente, finita in ospedale. Sono intervenuti i carabinieri.