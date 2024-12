ADRANO (CATANIA) – La polizia ha arrestato in flagranza ad Adrano un 22enne che aveva trasformato un garage nella sua disponibilità in un vero e proprio laboratorio per il confezionamento della marijuana. I poliziotti hanno fermato il giovane per un controllo mentre era alla guida di un’auto. Durante una perquisizione gli sono stati trovati addosso 500 euro in banconote di diverso taglio delle quali non ha fornito alcuna spiegazione plausibile. Dopo aver trovato nel vano portaoggetti un mazzo di chiavi, gli agenti si sono fatti aprire dal 22enne un locale sempre nella sua disponibilità dove hanno sequestrato 150 grammi di marijuana, in parte già confezionata in circa 100 dosi pronte per essere spacciate e altri sette involucri in cellophane termosaldati della stessa sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata e il 22enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All’esito dell’udienza di convalida è stato posto ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.