Accovacciati a rubare pneumatici: due arresti

CATANIA – Sono stati beccati dalla polizia di Catania mentre stavano rubando parti di un’auto parcheggiata nella zona della stazione: due catanesi di 45 e 34 anni sono stati arrestati per furto aggravato e ricettazione. I due sono stati sorpresi ancora accovacciati sul marciapiede con le mani sporche di olio motore mentre tentavano di estrarre una delle gomme posteriori. A terra sono stati trovati gli arnesi usati, un crick e una chiave a croce. Per mettere a segno il colpo, i due ladri avevano elaborato un piano dettagliato per agire in pochi minuti e ridurre gli sforzi. Infatti, si erano procurati una ruota posizionandola a terra per agevolare il sollevamento della macchina da depredare.

L’intervento dei poliziotti è stato reso possibile grazie anche alla segnalazione di un cittadino che ha lanciato l’allarme al 112. Ritenendo che i due potessero aver rubato altre parti di auto, gli agenti hanno controllato l’auto del 45enne parcheggiata appena pochi metri più avanti e con i fari ancora accesi. Dentro hanno trovato alcuni pneumatici senza che i due riuscissero a giustificarne la provenienza. Da accertamenti, è emerso che le gomme erano state rubate da alcuni mezzi parcheggiati in zona. Il gip ha applicato gli arresti domiciliari per il 45enne e la misura della custodia cautelare in carcere per il 34enne.