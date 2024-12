MARSALA (TRAPANI) – L’attrice francese 67enne Carole Bouquet è sotto processo a Marsala per abusivismo edilizio a Pantelleria in zona protetta sul piano paesaggistico. A essere contestati sono gli interventi effettuati in un immobile dell’isola, dove l’attrice ha comprato un dammuso 28 anni fa. In passato tanti altri personaggi famosi (attori, politici, calciatori) sono finiti sotto processo a Marsala sempre per interventi sulle loro ville di Pantelleria.