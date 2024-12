Pure Babbo Natale. Mentre nessuno lo vede deposita due sacchi di spazzatura in una strada di Catania e si allontana. A filmare la scena irriverente è il Comune etneo per il nuovo spot contro gli incivili, in una ulteriore pagina della campagna lanciata nei mesi scorsi per promuovere la raccolta differenziata di rifiuti. “Fate i bravi (anche quando nessuno vi guarda)”, ricorda la pubblicità. Intanto però Babbo Natale scappa.