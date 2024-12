Catania, multe natalizie alla gastronomia disastrosa

CATANIA – Anche nei giorni clou dei festeggiamenti natalizi la polizia di Catania ha compiuto una serie di accertamenti, trovando l’ennesimo locale irregolare. In una nota gastronomia di corso Indipendenza all’arrivo dei poliziotti c’era una gran folla e diversi clienti avevano parcheggiato le auto in divieto di sosta, occupando buona parte della carreggiata: così già prima di entrare gli agenti hanno multato dieci persone. All’interno non è andata meglio, a cominciare dalla conservazione dei cibi, con la contestazione dell’illecito penale di frode alimentare.

Carni e pesci erano congelati arbitrariamente e tenuti in cattivo stato di conservazione in contenitori non idonei. Per questo sono stati sequestrati. Solo per la mancata indicazione degli ingredienti sono scattate sanzioni per 2 mila euro. Non solo: gli spogliatoi non erano conformi alla normativa, così come l’ingombro dei passaggi, mentre gli estintori non erano revisionati. Per queste irregolarità dovranno essere pagati altri 6 mila euro. Infine i poliziotti hanno identificato alcune persone con precedenti.