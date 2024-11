Vincenzo non ce l’ha fatta: era precipitato dalla scogliera

PALERMO – È morto in ospedale Vincenzo Compagnone, il ventunenne che la notte dello scorso 19 ottobre è precipitato da una scogliera a Terrasini. Dopo l’incidente, il giovane è stato ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo in condizioni molto gravi. La notizia è stata data oggi dal sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci che ha espresso il cordoglio della comunità.

Delle indagini si sono sin da subito occupati i carabinieri della compagnia di Carini, con l’ausilio dei colleghi di Terrasini, per capire come il 21enne sia caduto dalla scogliera del Belvedere, nella zona sottostante la marina, dove finisce la piazzetta del porto. Vincenzo Compagnone, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio. Gli investigatori hanno visionato le telecamere di videosorveglianza della zona ed hanno visto il ragazzo, intorno alle 3 di notte, aggirarsi completamente da solo, in quella zona.