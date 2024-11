Tre furti in sei giorni nello stesso ristorante

CAPACI (PALERMO) – Tre furti in sei giorni al ristorante Solart Village in via Portofino a Capaci. I ladri sono entrati e hanno di nuovo portato via di tutto. Dopo avere spaccato la vetrata sono stati rubati l’impianto audio, 5 casse, 2 mixer ,1 subwoofer, cibo, alcolici, luci palco e cavi. “Hanno rubato quello che era rimasto – commentano i titolari -. È veramente vergognoso. Colpire in maniera così ripetitiva, chi con tanti sacrifici ha creato tutto dal nulla fa riflettere. Ci costringeranno a restare a dormirci dentro. Siamo stanchi”. Sono in corso le indagini per risalire agli autori dei colpi grazie anche alle immagini dei sistemi di videosorveglianza.