Travolge pedone e fugge: immortalato nei video

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – Una telefonata alla centrale operativa ha segnalato la presenza di un uomo accasciato a bordo strada, in via Giacomo Matteotti ad Aci Sant’Antonio, investito da un automobilista che, invece di prestare soccorso, è scappato. Carabinieri e 118 sono subito arrivati sul posto dove hanno trovato un 60enne riverso per terra. I carabinieri lo hanno affidato alle cure dei dottori che, con l’ambulanza lo hanno portato al pronto soccorso di Acireale, e poi hanno avviato immediatamente le indagini per risalire all’autore dell’investimento, acquisendo i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona.

L’analisi delle immagini ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti, individuando l’utilitaria blu che, mentre il 60enne attraversava la strada, lo ha urtato con la parte destra del veicolo, facendolo prima sbalzare sul cofano e poi sull’asfalto. Dopo aver acquisito altre registrazioni di telecamere comunali che sorvegliano il paese, i militari sono riusciti a individuare la targa dell’utilitaria blu. Trovato il proprietario dell’automobile, un 72enne residente ad Aci sant’Antonio, la pattuglia lo ha raggiunto a casa dove ha notato la sua auto parcheggiata proprio lì davanti. L’ispezione del mezzo non ha fatto altro che confermare il suo coinvolgimento nell’incidente, perché i carabinieri hanno visto il faro anteriore destro danneggiato, parte del cofano ammaccata e anche una lesione al parabrezza, sempre dal lato destro, ovvero dove era avvenuto l’impatto con il pedone.

A quel punto, i militari hanno citofonato a casa del 72enne, spiegandogli perché lo stessero cercando e questi ha ammesso di aver percorso la via Matteotti poco prima, raccontando anche di aver udito un botto lungo la strada ma di non essersi fermato perché non aveva compreso cosa fosse accaduto. Le sue giustificazioni, però, non sono valse a nulla perché gli investigatori, nel ricostruire minuziosamente l’accaduto, avevano già visto che lui, circa 5 minuti dopo aver investito il 60enne, era tornato sul posto, viaggiando però in direzione di marcia opposta, probabilmente per accertarsi della gravità di quanto commesso. Tuttavia, nemmeno dinanzi al 60enne steso in terra si era fermato a prestare soccorso. L’uomo è stato denunciato e gli è stata sospesa la patente. La vittima è stata poi dimessa dall’ospedale con 30 giorni di prognosi a causa delle ferite riportate.