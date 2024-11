Tenta imbarco per Sofia con smartphone rubato

CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato una 36enne bulgara che ha rubato uno smartphone in aeroporto approfittando della distrazione della proprietaria. La vittima del furto, in attesa del suo volo, si è recata nel negozio di tabacchi, nell’area partenze di Fontanarossa, e ha appoggiato il suo smartphone su uno scaffale. In pochi secondi, la 36enne, che era dietro di lei, è riuscita a prendere il telefono e a nasconderlo in borsa. Ricevuta la denuncia di furto, i poliziotti hanno avviato le indagini attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza. La visione delle registrazioni ha consentito di ricostruire la vicenda e di individuare la responsabile del furto che è stata bloccata poco prima di imbarcarsi su un volo diretto a Sofia.