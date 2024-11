Spari contro l’ex della figlia: fermato a Ispica

NOTO (SIRACUSA) – Stanotte i carabinieri e i poliziotti di Noto hanno fermato un 48enne pregiudicato di Ispica per tentato omicidio. Il 48enne, nel pomeriggio, in via Cavour, dopo una lite in famiglia, ha esploso alcuni colpi di arma da fuoco in direzione dell’ex compagno della figlia, 19enne con precedenti, senza riuscire a colpirlo. Dopo alcuni minuti il 48enne ha esploso altri 5 colpi di arma da fuoco contro l’abitazione del giovane, per poi darsi alla fuga. Subito carabinieri e poliziotti hanno ricostruito la dinamica grazie all’analisi dei filmati del sistema di video sorveglianza. Intorno alle 21 i carabinieri hanno localizzato e fermato il 48enne a Ispica, dove risiede. Nel corso della perquisizione è stata trovata una pistola detenuta illegalmente. Alla base del gesto ci sarebbe una lite avvenuta nel primo pomeriggio di sabato tra la figlia del 48enne e l’ex fidanzato. L’arrestato, denunciato anche per detenzione abusiva di armi, è stato associato alla casa circondariale Cavadonna.