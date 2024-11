PACHINO (SIRACUSA) – Nonostante ieri non fosse consentita la caccia, a Pachino un 75enne dalla sua stessa macchina ferma nei pressi di contrada Balatazze ha esploso un colpo di fucile con l’intento di colpire un volatile, ma ha invece centrato un casolare per fortuna non abitato. Alcuni passanti, udito lo sparo, hanno chiamato la polizia: così l’anziano cacciatore è stato denunciato e gli sono stati sequestrati il fucile e i permessi per il porto d’armi.