SPADAFORA (MESSINA) – Sono in corso le ricerche di Giuseppe Castelli, 81enne residente a Spadafora, nella frazione San Martino, di cui non si hanno più notizie certe dalla serata dello scorso 3 novembre, quando a piedi si è allontanato da casa. L’anziano dell’altezza di 1,75 mt, corporatura media, capelli brizzolati e occhi marroni, indossava pantaloni e camicia verde militare e scarponi in pelle. La prefettura ha immediatamente attivato il piano per la ricerca delle persone scomparse.