SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno arrestato un pregiudicato 26enne per detenzione abusiva di armi e munizioni e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato per un controllo in auto, il giovane è stato trovato in possesso di una pistola revolver priva di matricola e di una pistola a salve senza tappo rosso, con 100 proiettili di vario calibro, 2 panetti di hashish e 15 dosi di crack. Il 26enne aveva adibito la sua auto a market ambulante della droga, oltre alle armi e agli stupefacenti, infatti, è stato trovato tutto il necessario allo spaccio: sostanza da taglio, strumenti per la pesatura e materiale per il confezionamento delle dosi. Dalla vendita al dettaglio il 26enne avrebbe ricavato più di 3.000 euro.