CATANIA – Un terremoto di magnitudo tra 2.9 e 3.4 della scala Richter è stato registrato intorno alle 4 in provincia di Catania. Lo comunica l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In base ai rilievi dell’Ingv, la scossa sismica ha avuto una magnitudo pari a 3.1 e si è verificata a 11 chilometri dal comune di Ramacca, a una profondità di 9 chilometri. Al momento non si registrano danni a persone o cose, sono in corso accertamenti specie nel Calatino.